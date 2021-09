Tópicos importantes sobre as Guerras Medievais 

Ao longo da Idade Média (século V ao XV), o continente europeu foi palco de vários conflitos sangrentos que levaram à morte de milhares de pessoas.

As Guerras Medievais constantemente compõem questões de vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Veja um resumo para estudar!

Principais causas e importância

As Guerras Medievais aconteceram por vários motivos. Os principais foram:

Disputas territoriais,

Saques,

Questões políticas,

Rivalidades familiares,

Aumento de poder.

Os conflitos faziam parte da sociedade medieval, tanto que a nobreza militarizada, sobretudo a cavalaria, tinha uma posição de destaque nos feudos e reinos.

Os guerreiros tinham enorme importância e prestígio social e econômico. Desde cedo, ainda na infância eles se preparavam para se tornarem guerreiros eficientes, leais e corajosos.

Principais características

As Guerras Medievais aconteciam entre feudos, reinos e até mesmo religiões.

Neste campo religioso, podemos citar as Cruzadas, que foram conflitos entre cristãos e muçulmanos. Além disso, também ocorreram muitas guerras entre reinos.

As ligações de vassalagem e suserania reuniram um grande contingente de cavaleiros e guerreiros para as Guerras Medievais.

Você Pode Gostar Também:

Os conflitos envolviam a utilização de diversos armamentos, dentro os principais podemos citar:

Espada,

Elmo,

Armadura,

Escudo (principais armamentos de um guerreiro),

O cavalo era utilizado para o deslocamento durante as batalhas,

Além das armas citadas acima a catapulta (mecanismo usado para arremessar pedras ou objetos incandescentes), também era muito usada. Esta arma era muito utilizada na invasão dos castelos.

Castelos Medievais

Os castelos medievais (onde os nobres residiam) foram construídos para servirem de fortalezas nas batalhas.

As propriedades tinham torres de proteção, armadilhas e saídas secretas, que garantiam a fuga do nobre e sua família em momentos de invasão do castelo.

Curiosidades históricas

No ano de 1066, a Normandia foi conquistada na Batalha de Hastings, os normandos eram liderados por Guilherme II.

Por fim, a Guerra dos Cem Anos foi a mais longa da Idade Média. Ela aconteceu entre 1337 e 1453, envolvendo os reinos da Inglaterra e da França.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – 5 personalidades importantes da Idade Média: confira!