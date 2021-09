Torcedor cria campanha para ajudar clube a pagar salários atrasados – Futebol Interior

Curitiba, PR, 10 (AFI) – A situação do Paraná-PR é complicada dentro e fora de campo. Na zona de rebaixamento do Grupo B no Campeonato Brasileiro Série C, o Tricolor deve entre três e quatro meses de salários para atletas, comissão técnica e demais funcionários.

A folha salarial do clube é de cerca de R$ 250 mil mensais. E um torcedor resolveu tentar ajudar um pouco nessa quantia.

VAQUINHA VIRTUAL

Eder Ricardo Neves Joffe decidiu abrir uma campanha virtual para que torcedores do Paraná-PR ajudem financeiramente a equipe. A meta de arrecadação não é tão ousada. O objetivo é que sejam arrecadados R$ 114 mil até o final de novembro. O torcedor falou sobre a campanha.

“É uma situação muito triste que o clube tem passado, mas por outro lado eu penso que nós como torcedores não podemos desanimar, temos que manter a esperança que a gente vai conseguir sair dessa situação”, disse ele.

DENTRO DE CAMPO

O Paraná-PR tem um confronto direto na próxima rodada. Em casa, a equipe enfrenta o Mirassol. Em caso de vitória, iguala em pontos com o adversário e fica com chances reais de evitar o rebaixamento. Já em caso de derrota, a equipe terá decretada a queda para a Série D. O jogo é no domingo, às 18h.