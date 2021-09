Torcedor do Flamengo, prefeito de João Pessoa crê em acesso do Botafogo e cutuca Vasco – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 21 (AFI) – Cícero Lucena (PP) é prefeito de João Pessoa, na Paraíba, mas ainda assim torce pelo Flamengo, do Rio de Janeiro. Em evento da Copa João Pessoa de Futebol, o político mostrou confiança no acesso do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro e ainda cutucou o Vasco na Série B.

“Gostaria de parabenizar o Botafogo-PB pela campanha que está fazendo na Série C deste ano. Vamos subir de divisão e encontrar com o Vasco na Série B do ano que vem”, disse Lucena.

“Só assim para eles jogarem aqui em João Pessoa”, completou o prefeito.

Antes de pensar no acesso, o Botafogo precisa se classificar no Grupo A. O Belo completa o G4 na quarta colocação com 26 pontos, a dois do quinto colocado, e só depende das suas forças. Na 18ª e última rodada, o clube paraibano visitará o rebaixado Santa Cruz no sábado, às 17 horas, em Recife.

O Vasco, enquanto isso, vê o acesso na Série B fica cada vez mais difícil. O clube carioca ocupa o sétimo lugar com 36 pontos, a cinco do G4.