Torcedor joga ‘copo com líquido amarelo’ no gramado e é expulso de jogo da Série D – Futebol Interior

Natal, RN, 27 (AFI) – Um torcedor perdeu a linha na vitória do América de Natal por 1 a 0 para cima do Moto Club, neste domingo, na Arena das Dunas. O cidadão jogou no gramado um copo com um líquido amarelo. A ‘brincadeira’ foi registrada pelo árbitro Wanderson Alves de Sousa, em súmula.

“Aos 20 minutos do 1º tempo, um torcedor, que estava localizado na torcida do América-RN, arremessou um copo descartável com um líquido

amarelo em direção ao gramado, sem atingir ninguém. Ressalto que o mesmo foi rapidamente identificado e retirado do estádio. A direção do América apresentou a este árbitro o termo circunstanciado de ocorrência, assinado pela autoridade policial”, relatou.

Torcedor atirou um copo para dentro de campo

Como relatou o próprio árbitro, o torcedor foi rapidamente retirado do estádio. No entanto, não deverá sofrer outras punições pelo ocorrido, além do papelão.

SITUAÇÃO

O América abriu vantagem na busca por uma vaga nas quartas de final. O Mecão jogará pelo empate diante do Moto Club, às 15h, no Nhozinho Santos, em São Luis.