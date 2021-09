Tour pela casa: Gil do Vigor mata a curiosidade dos fãs e mostra casa na Califórnia

O ex-bbb Gil do Vigor já está adorando a experiência de morar fora do Brasil. O economista, que foi para a Califórnia fazer um PhD, resolveu matar a curiosidade dos fãs e mostrar a casa escolhida para viver durante os próximos anos. A residência conta com jacuzzi, banheira e cozinha equipada.

Gil mora em um condomínio de casas habitado principalmente por estudantes e o local conta com piscina e área comum para os moradores. Apesar da internet já conhecer o local, chamado ‘Chaparral Apartaments’, o ex-bbb ainda não tinha mostrado a sua casa em específico, até que decidiu fazer um tour nos stories.

Ele divide a residência com outros três estudantes, mas por enquanto terá um quarto individual. Os preços do local variam entre US$ 545 (R$ 2.800) e US$ 1.255 (R$ 6.475). A casa de Gil conta com cozinha equipada, aquecedor para o inverno, banheiro com chuveiro e banheira, além de uma jacuzzi no ‘quintal’. Veja fotos:

Ex-bbb usou os stories do Instagram para mostrar a nova morada | Reprodução: Instagram

Banheiro conta com chuveiro e banheira | Reprodução: Instagram

Área comum da casa | Reprodução: Instagram

Segundo o ex-bbb, os cômodos ainda não têm móveis e nem estão decorados, mas o assunto será discutido com os outros moradores. O quarto do economista também ainda é provisório: cama e mesa foram emprestadas por amigos até que ele consiga encomendar os móveis definitivos. Já a cozinha e o banheiro estão completos e prontos para uso.

Cozinha com fogão, microondas e geladeira | reprodução: Instagram