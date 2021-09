Toyota inicia serviço de carros por assinatura no Brasil

No final desta semana a Toyota anunciou que estará começando o seu serviço de assinatura para carros no Brasil através da KINTO, sua marca focada em mobilidade. O serviço está sendo chamado de KINTO One Personal e permitirá que o usuário alugue qualquer carro comercializado pela empresa no território brasileiro por até 24 meses, com a opção de compra após o fim do período.

“Com o KINTO One Personal, temos um serviço customizado e flexível, que permite ao cliente ter em casa um modelo para o uso cotidiano e ainda contar com a disponibilidade de outros veículos, seja para uma experiência mais aventureira, viagens ou qualquer outra demanda específica”

– Afirma o diretor comercial da KINTO e diretor de mobilidade da Toyota para América Latina e Caribe, Roger Armellini.

Ao todo a montadora está oferecendo um total de sete carros para serem alugados, sendo eles todos os modelos oferecidos pela empresa para serem comprados no Brasil. Os modelos disponíveis para serem “alugados” são os Yaris, tanto a versão Hatch como Sedã, Corolla, a versão básica como Cross, RAV4, Hilux e SW4 com valores que podem começar em R$ 2.682 e ir até R$ 15.370 por mês.



Créditos: Divulgação Toyota

Quem assinar o serviço de assinatura da empresa não receberá apenas o carro pelo tempo escolhido, mas o usuário também terá direito a manutenção preventiva, assistência 24 horas, IPVA, seguro com cobertura para terceiros e, caso precise, um carro reserva. Atualmente a montadora está oferecendo valores para planos de 12 e 24 meses, com a opção mais longa possuindo um valor de assinatura reduzido.

Após o período de assinatura, o motorista poderá escolher se quer comprar ou não o carro usado, caso ele tenha o interesse, a montadora afirma que a negociação será feita diretamente com a concessionária onde ele retirou o veículo. Uma questão não respondida pela empresa é se o valor pago na assinatura será usado para diminuir o valor pago no automóvel.

O KINTO One Personal está disponível para ser assinado de forma totalmente digital através do site oficial da marca e estreou no Brasil ontem, dia 24 de setembro, mas o usuário também pode optar em realizar a assinar o serviço com a ajuda do suporte de alguma concessionária, que ajudará “o cliente no momento da escolha do carro ideal de acordo com perfil de utilização”.

