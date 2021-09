Considerada uma das maiores montadoras do mundo, a Toyota oferece mais de 800 vagas de emprego no Brasil, com contratação direta e indireta. A dona de modelos consagrados, como Corolla e Hilux, busca profissionais para sua fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. Há, ainda, chances para outras partes do país, como São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital.

As contratações vão de encontro com a retomada da marca, que apostará em uma produção em três turnos a partir de janeiro de 2022. A ideia é aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla Cross, especificamente.

Assim, empresa conta com oportunidades nas áreas Comercial, Compras, Jurídico, Logística, PPCL, Recursos Humanos, Saúde e Segurança e Tecnologia da Informação, além, é claro, de chances para o departamento de Produção – com o maior número de contratações. Há vagas para analista comercial, comprador, advogado, analista administrativo, assistente logístico, analista de planejamento de controle e produção, operador multifuncional, analista de recursos humanos, enfermeiro do trabalho e coordenador de tecnologia da informação.

Ainda, com o foco no aumento da produção, a geração de empregos deve impactar também a cadeia de fornecedores da empresa. Ao todo, estão previstos 350 novos colaboradores para atender ao aumento de volume em empresas da região.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Toyota do Brasil deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/toyota?utm_source=website para cadastrar seu currículo. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como obter mais informações sobre os requisitos e escopo de atuação de cada uma das funções.

Até o fim do ano, a empresa deve abrir novas oportunidades.