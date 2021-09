Tragédia! Ex-jogador é sequestrado e assassinado por bandidos no Mato Grosso – Futebol Interior

Sinop, MT, 18 (AFI) – Ex-jogador do Sinop, time tradicional do futebol mato-grossense, William Santana foi encontrado morto na manhã deste sábado às margens da BR-163, no estado do Mato Grosso. Ele estava desaparecido desde sexta-feira à noite, quando foi sequestrado chegando em sua casa.

A família do ex-jogador informou que ele estava chegando com sua namorada para se arrumar a um casamento. Mas quando entraria na residência acabou sendo abordado por um veículo com quatro homens. Eles colocaram William dentro do automóvel em saíram sem deixar qualquer pista.

A namorada então procurou a Polícia Civil, que iniciou as buscas para encontra-lo. Só que após 12 horas de trabalho avistaram o corpo do ex-jogador às margens da estrada com diversos tiros.

William Santana atuou pelo Sinop de 2019 a 2020 (Foto: Instagram)

Dois suspeitos foram presos pelos policiais, sendo que um deles ainda usava tornozeleira e confessou participação no crime. O assassinato teria sido encomendado por uma facção criminosa, após William supostamente ter dado em cima de uma das namoradas do líder da organização criminosa.

William Santana tinha apenas 21 anos e havia abandonado a carreira de futebol no ano passado. Em 2019 e 2020 ele atuou pelo Sinop no Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Campeonato Mato-Grossense.