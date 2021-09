Transporte: 170 novos ônibus serão entregues em Salvador essa semana

Salvador vai receber 170 novos ônibus, com ar condicionado, ainda essa semana. O prefeito Bruno Reis afirmou nesta quarta-feira (29) as linhas de transporte serão distribuídas entre as empresas nesta quinta-feira (30).

O gestor municipal fala que as novas linhas de transporte devem rodar ainda essa semana: “Além da aquisição desses 170 ônibus novos com ar, que já chegam no final dessa semana e já vamos já botar em circulação ou na sexta ou na segunda, boa parte deles. As empresas também estão adquirindo, ou locando ônibus para atender essa demanda da antiga CSN, bacia que hoje a prefeitura opera diretamente”, disse Bruno Reis.