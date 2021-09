Tratamento Estético X Beleza Natural: É possível conciliar sem odiar o próprio corpo?

O estigma do corpo ‘perfeito’, promovido – muitas vezes – pelas redes sociais, geram gatilhos emocionais e afetam diretamente a relação das mulheres com seus próprios corpos. Afinal, a imagem vendida como a ‘ideal’ por parte das influenciadoras digitais é a de um corpo magro com curvas. Mas, e a responsabilidade afetiva com quem não se enquadra nesses padrões?