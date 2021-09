Treinador cumpre objetivo, mas deixa Floresta-CE em comum acordo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – O Leston Júnior não é mais treinador do Floresta-CE. A diretoria do clube, junto ao comandante, decidiu em comum acordo pela rescisão. O time não se classificou à próxima fase, porém, permaneceu no Campeonato Brasileiro Série C.

O Floresta foi o oitavo colocado no Grupo A com 21 pontos. Três acima do nono Jacuipense-BA, que caiu à Série D. O time cearense teve quatro triunfos, nove empates e cinco derrotas.

GRANDE 2020

Leston Júnior estava no Floresta desde 2020 e, durante a passagem, conseguiu o sonhado acesso à Série C. Quase conquistou o título da Série D do mesmo, mas perdeu para o Mirassol-SP por 1 a 0 nas duas partidas.

O sentimento é de agradecimento, carinho e objetivo cumprido.

“Decidimos pela não continuidade. Tenho um carinho muito grande pelo Floresta-CE e o objetivo que era a permanência na Série C foi alcançado. Agradeço a todos pela oportunidade. O clube tem um bom planejamento e desejo sorte para siga alcançando suas metas.”