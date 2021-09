Treinador do Ceará despista sobre necessidade de reforços após estreia com derrota – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – A estreia de Tiago Nunes no Ceará não foi como o esperado. No último domingo, o Vozão foi até Porto Alegre e perdeu para o Grêmio, por 2 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Após a partida, o treinador foi questionado sobre a necessidade do elenco ser reforçado para não correr susto em relação ao rebaixamento. Tiago Nunes, porém, preferiu despistar sobre o assunto.

“Uma vez mais, eu prefiro não personificar a situação dos reforços ou dos jogadores que estão indo bem ou mal. E sempre penso no aspecto coletivo. Jamais aqui eu vou expor posições, de carências, de situações específicas. Vou sempre tratar isso internamente”, disse o treinador.

Sem vencer há cinco partidas no Brasileirão, sendo duas derrotas seguidas, o Ceará está na 11ª colocação, com 24 pontos. No entanto, a diferença para o América-MG, que abre a zona de rebaixamento, é de apenas três.

Em busca da reabilitação, o Ceará faz um confronto direto contra o Santos no próximo sábado, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Brasileirão.