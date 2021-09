Treinador do Manaus-AM exalta entrega, mas lamenta parte técnica – Futebol Interior

Manaus, AM, 13 (AFI) – O Manaus-AM continua na liderança ao final da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, porém, o treinador Evaristo Piza não está satisfeito. O empate sem gols com o concorrente direto Botafogo-PB nem foi o principal problema, mas o desempenho.

O Manaus estaciona no topo do Grupo A pelo gigante tropeço do Paysandu-PA nesta segunda-feira. O Papão tomou de 5 a 1 do Ferroviário-CE, que chega aos 23 pontos e volta a briga. O Gavião soma 25 junto do time paraense.

‘VAI TER QUE GANHAR AQUI TAMBÉM’

‘FICAMOS DEVENDO’

O ótimo retrospecto de Evaristo Piza à frente do Manaus com apenas uma derrota em seis jogos, desde a chegada, deixou os torcedores na esperança de um bom duelo. O Gavião, porém, viu o Belo se impor e, por pouco, não sair com os três pontos.

“Enfrentamos um adversário perigoso que tem jogadores de qualidade, tanto que eles criaram as duas chances mais perigosas do jogo. Uma com Clayton e uma finalização do Ederson, na trave.”

“A gente não conseguiu ter uma ação clara, principalmente nessa bola final ofensiva, não tomamos uma decisão acertada. A gente teve um único chute no jogo que foi do Guilherme Amorim, e no jogo que vale classificação, nós ficamos devendo.”

‘MAS A GENTE CORREU’

A expectativa, talvez, foi um dos problemas enfrentados pelo Manaus. Os jogadores se viram no dever de um triunfo sobre o Botafogo para encaminhar ainda mais a classificação e não entregaram tecnicamente. Fisicamente, Evaristo Piza, aprovou a atuação.

“Foi um jogo difícil, nós sabíamos que seria desse jeito. A gente jogando dentro de casa entramos com aquela pressão de vencer para dar um grande passo rumo à classificação. Mas a gente correu, não deixou de disputar o jogo e não faltou entrega. Infelizmente não estávamos em um dia feliz tecnicamente e individualmente.”

DUELO PERIGOSO

Na penúltima rodada, o Manaus recebe, novamente na Colina, o Ferroviário, às 16 horas do domingo (19). Será que o Ferrão destrói mais um líder?