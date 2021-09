Treinador do Vitória aguarda reforços e fala sobre atrasos salariais – Futebol Interior

Salvador, BA, 28 (AFI) – É de conhecimento público que o Vitória vive um momento delicado financeiramente. Mesmo assim, o técnico Wagner Lopes acredita na chegada de reforços para a reta final da Série B do Brasileiro.

Não bastasse a falta de dinheiro, a diretoria rubronegra precisa acelerar na busca por reforços, já que o prazo para a inscrição de novos jogadores no campeonato se encerra nesta quinta-feira.

“Existe (a possibilidade de reforços). Estamos trabalhando e esperamos ter novidades nos próximos dias”, disse o treinador.

É COMPLICADO!

Wagner Lopes também falou sobre a crise financeira que passa o Vitória. Na opinião do treinador, os salários atrasados acabam interferindo no desempenho do time dentro de campo.

“Acho que esse é um problema gravíssimo que reverbera em todos. Não só nos problemas internos, mas também afeta muitas famílias, afeta concentração, afeta disposição, afeta tudo. Então, é claro que a gente também tem problemas de falta de concentração que é oriundo disso”, analisou.

SOBRE O TIME!

Na zona de rebaixamento da Série B e sem vencer há quatro partidas, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Barradão, pela 27ª rodada.

Para o confronto, o Leão tem desfalques importantes. O volante Fernando Neto e o atacante Marcinho cumprem suspensão. Esse último ainda ficaria de fora por questão contratual, já que pertence ao Botafogo.

A provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Guilherme Rend e Alisson Santos; Caíque Souza, Samuel e Manoel.