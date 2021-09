Treinador reafirma qual é o 1º objetivo do Cuiabá no Brasileirão – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 21 (AFI) – O torcedor do Cuiabá está animado com a campanha realizada até aqui no Brasileirão. Mas essa empolgação não vai entrar no vestiário. Pelo menos é o que deseja o técnico Jorginho.

Após o empate com o Fluminense, por 2 a 2, na última segunda-feira, no encerramento da 21ª rodada do Brasileirão, o treinador do Dourado deixou claro que o primeiro objetivo é manter o time na elite.

“Seria um sonho, ganhando hoje (segunda) a gente alcançaria a sexta posição, na zona de pré-Libertadores. Não aconteceu, mas estamos com os pés no chão. Primeiro vamos garantir o Cuiabá na primeira divisão e aí sim vamos pensar em dar voos mais altos”, disse Jorginho.

O empate na Arena Pantanal fez o Cuiabá terminar a 21ª rodada na nona colocação, com 28 pontos. O Corinthians, que abre a zona de classificação para a pré-Libertadores, tem 30.

O Dourado só volta a campo no próximo domingo, quando vai até Goiânia enfrentar o Atlético-GO, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, pela 22ª rodada.