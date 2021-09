Treinador recusa proposta do Brasil de Pelotas – Futebol Interior

Pelotas, RS, 22 (AFI) – O Brasil de Pelotas vai precisar ir atrás de um outro treinador para substituir Cléber Gaúcho, demitido nesta quarta-feira. Isso porque Itamar Schülle, que era o plano A, recusou a proposta.

Ao Portal Futebol Interior, Itamar Schülle confirmou que recebeu proposta do Brasil, mas honrou a palavra com o Concórdia-SC, por quem foi apresentado no início de setembro.

“Recebi o convite do presidente do Brasil e coloquei a minha situação. Tenho contrato com o Concórdia e a minha palavra com o clube. O Concórdia fez investimentos e não quer que eu saia. Fico feliz pela lembrança do Brasil, mas vou honrar meu contrato e meu compromisso”, disse Schülle.

No entanto, o experiente treinador fez questão de deixar as portas abertas no clube xavante. Schülle ainda lembrou da sua primeira passagem pelo Brasil, em 2008.

“Tenho certeza que em um futuro próximo vou trabalhar no Brasil. Tenho raízes no Brasil, subi com o time”, finalizou Schülle.

MAIS SOBRE ELE

Apresentado pelo Concórdia-SC no início de setembro para planejar a temporada 2022, Itamar Schülle tem 55 anos e acumula passagens por Caxias, Novo Hamburgo, São José, São Luiz, Pelotas, Criciúma, Botafogo-PB, Chapecoense, Operário-PR, ABC, Cuiabá, Vila Nova, Santa Cruz e Paysandu.