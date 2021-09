Treinador vê próximos cinco jogos decisivos para o Operário – Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 08 (AFI) – O futuro do Operário no Campeonato Brasileiro da Série B será definido nos próximos cinco jogos. É isso o que acredita o técnico Matheus Costa.

“Tem muita coisa para acontecer ainda. É uma competição longa. Mas o que pode definir para nós são os próximos cinco jogos. Desses cinco jogos, quatro são fora de casa.

Pode ter uma definição do nosso futuro, uma projeção a partir desses cinco jogos. Se a gente continuar brigando na parte de cima, brigamos até o final”, disse o treinador alvinegro.

O Operário vai sair para jogar contra Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Depois, o Fantasma recebe a Ponte Preta e na sequência tem mais duas partidas como visitante, diante de Confiança e Vila Nova.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e duas derrotas seguidas, o Operário aparece na décima colocação da Série B, com 32 pontos, seis a menos que o quarto colocado Botafogo.

A próxima partida do Fantasma será no sábado, contra o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luis-MA.