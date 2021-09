Treinando normalmente se destacando, Mc Livinho estreia no dia 26 – Futebol Interior

São Caetano do Sul, SP, 16 (AFI) – Contratado em julho deste ano para a disputa da Copa Paulista, o cantor Mc Livinho segue na rotina de preparação ao lado do restante do elenco do São Caetano. O jogador fará sua estreia no futebol profissional no dia 26, diante da Portuguesa.

A partida será em casa, às 15h, Anacleto Campanella. O Azulão entra em campo pela primeira vez no torneio.

PRIMEIRAS TENTATIVAS

Não é a primeira vez que o cantor tenta embarcar no mundo do futebol. Em 2018, o cantor passou por um período de testes no Oeste, treinando com o elenco que na época disputava Campeonato Paulista e Série B. Em 2019, chegou a ser anunciado pelo Audax como jogador do clube, mas não conseguiu jogar devido a rotina intensas de shows e compromissos.

SE DESTACANDO

Com uma preparação igual a dos outros atletas, Livinho tem chamado atenção velocidade e habilidade. Nos dois amistosos que fez na pré-temporada, o atacante teve boa participação e marcou dois gols. O esforço rendeu elogios do treinador Max Sandro.

“A gente tem visto um esforço muito grande de estar inserido no processo, como ele perdeu muito tempo. No último jogo-treino, ele que fez o gol, tem sido decisivo e isso é importante. Ele tem encarado como um grande desafio, o que tenho feito é ajudá-lo. Vou usá-lo da maneira que achar importante para o grupo, não posso colocá-lo como uma atleta que vai ser o cara que vai resolver. Não é isso, temos o comprometimento com todos e estamos trabalhando”, disse.

FORA DE CAMPO

Consagrado como um dos melhores funkeiros e com diversos hits, a contratação do Livinho trás muita atenção e mídia para o clube poder trabalhar com o departamento de marketing.