Trem vence o Santos na final e espera STJD para ser campeão – Futebol Interior

Macapá, AP, 24 (AFI) – Com muita emoção, o Trem empatou com o Santos por 2 a 2 no tempo normal e venceu por 5 a 3 nos pênaltis, na noite desta sexta-feira, no estádio Zerão, em Macapá (AP), pelo confronto de volta da decisão do Campeonato Amapaense. Apesar da vitória, o resultado não pode ser homologado e o rubro-negro declaro oficialmente campeão Estadual.

Os times haviam empatado o confronto de ida por 0 a 0, também no Zerão, na capital amapaense. Por isso, quem ganhasse o jogo desta sexta sairia de campo com a virtual conquista. O empate levaria para os pênaltis, como aconteceu. Após o apito final, os jogadores do Trem ignoraram a briga nos bastidores e comemoram como se o título tivesse sido homologado.

A questão é a seguinte: O Independente terminou a fase classificatória na quarta colocação, mas acabou sendo punido pela Comissão Disciplinar com a perda de nove pontos por ter escalado dois jogadores de forma irregular em duas partidas.

Com a punição, a vaga que era do Independente ficou com o Ypiranga. Os jogos contra o Santos, porém, não aconteceram. Na última sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu cancelar a punição ao Verdão.

Já na segunda-feira, o Ypiranga e a Procuradoria Regional do Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD-AP) recorreram da decisão no STJD pedindo a suspensão dos dois jogos da semifinal entre Santos e Independente.

Para “evitar prejuízos a terceiros e nem as outras equipes do campeonato”, o auditor do STJD, Paulo Sérgio Feliz, negou o efeito suspensivo, mas pediu para que os resultados não fossem homologados até o fim do julgamento, marcado para 30 de setembro.

COM BOLA ROLANDO

Em campo, Trem e Santos fizeram uma partidaça. O rubro-negro entrou em campo em ritmo alucinante e abriu o placar aos 30 minutos com Alexandre Pinho. A vantagem de 1 a 0 antes do intervalo foi merecida pela postura e chances criadas.

No segundo tempo, logo aos seis minutos o Trem ampliou com ótima finalização de Charles, deixando o time em situação ainda mais confortável no placar. Só que o Santos não quis saber, foi para o tudo ou nada e buscou a igualdade no marcador.

Aos 35 minutos, Luciano aproveitou falha na marcação do Trem e fez o primeiro do alvinegro. E não demorou e aos 44 minutos Fabinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Bruno Limão foi para a cobrança, mandou a famosa cavadinha e deixou tudo igual no placar, levando o duelo para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Trem converteu as cinco cobranças e venceu o Santos por 5 a 3. Pelo lado do time alvinegro, Bruno Limão desperdiçou e comprometeu a conquista.