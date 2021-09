Três clubes conseguem liminar para jogarem com torcida na Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A porteira foi aberta em relação a presença de público em jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, Goiás, Vila Nova e Confiança conseguiram liminar para jogarem com torcida nas partidas em casa.

Assim como o Cruzeiro havia feito anteriormente, os três clubes entraram com liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) depois de receberem o aval das prefeituras municipais e tiveram seus pedidos acatados pelo órgão.

Na 24ª rodada da Série B, apenas o Vila Nova não vai atuar como mandante. O Cruzeiro recebe o Operário em Sete Lagoas-MG, o Confiança enfrenta o Sampaio Corrêa em Aracaju-SE e o Goiás joga contra o Brasil de Pelotas em Goiânia-GO.

O Cruzeiro é o único clube que contou com o apoio da torcida na Série B do Brasileiro. Isso aconteceu na 20ª rodada, contra o Confiança, no Mineirão, e no último sábado, contra a Ponte Preta, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 23ª rodada. Foram duas vitórias por 1 a 0.

POLÊMICA

Segundo aprovado nos conselhos técnicos da Série B, os jogos seriam disputados sem público até a mudança das determinações por parte das autoridades sanitárias, quando seria convocado um Conselho Técnico extraordinário e específico para a deliberação sobre o tema, já marcado para o próximo dia 17.

Na última sexta-feira, a Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF) protocolou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma liminar pedindo a proibição de torcida em todos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B.

“A ação visa manter a integridade, o equilíbrio técnico e a paridade de armas na competição e cumprir, fielmente, as decisões tomadas pelos próprios clubes junto à CBF”, disse Francisco José Battistotti, presidente da ANCF e do Avaí.