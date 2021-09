Três fases, seis jogos, uso do VAR… O caminho dos clubes para o acesso – Futebol Interior

São Paulo, SP, 6 (AFI) – Com o fim da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, os clubes classificados focam todas as suas atenções para o início do mata-mata da competição. Ainda no aguardo da tabela detalhada, as equipes já sabem o caminho para conquistar o acesso.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo se garantiram na segunda fase, que tem início previsto para este fim de semana. O chaveamento desta fase está decidido, assim como o da terceira fase.

A partir das quartas de final, os oito clubes classificados serão colocados em uma classificação geral, com o primeiro enfrentando o oitavo, o segundo contra o sétimo, e assim sucessivamente. Outra novidade será a utilização do árbitro de vídeo.

VAR

A CBF confirmou que o VAR será colocado a partir das quartas de final da competição. Ou seja, 14 partidas terão a utilização do árbitro do vídeo, o que já ocorre em todas as partidas da Série A e Série B.

Na semifinal, os confrontos já estão previamente definidos, confira abaixo todas as informações. Os semifinalistas garantirão vagas para a Série C de 2022.

Segunda fase

(1) Castanhal-PA x Moto Club-MA

(6) Itabaiana-SE x América-RN

(2) 4 de Julho-PI x Penarol-AM

(5) ABC-RN x Retrô-PE

(3) Guarany de Sobral-CE x Galvez-AC

(8) Campinense-PB x Sergipe-SE

(4) São Raimundo-RR x Paragominas-PA

(7) Juazeirense-BA x Atlético-CE

(9) Aparecidense-GO x Caldense-MG

(14) FC Cascavel-PR x Cianorte-PR

(10) Boa Esporte-MG x União Rondonópolis-RT

(13) Portuguesa x Caxias-RS

(11) Ferroviária x Brasiliense-DF

(16) Santo André x Esportivo-RS

(12) Nova Mutum-MT x Uberlândia-MG

(15) Joinville-SC x Bangu-RJ

Oitavas de final

Jogo 1 x jogo 6

Jogo 2 x jogo 5

Jogo 3 x jogo 8

Jogo 4 x jogo 7

Jogo 9 x jogo 14

Jogo 10 x jogo 13

Jogo 11 x jogo 16

Jogo 12 x jogo 15

Quartas de final

1º x 8º

2º x 7º

3º x 6º

4º x 5º

Semifinal

1° ou 8° x 4° ou 5°

2° ou 7° x 3° ou 6°

Final

1°, 8°, 4° ou 5° x 2°, 7°, 3° ° 6