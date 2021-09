três pontos – Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 15 (AFI) – O Volta Redonda-RJ perdeu a grande oportunidade de assumir a vice-liderança do Grupo A no Campeonato Brasileiro Série C ao perder para o Jacuipense-BA por 1 a 0, na última rodada. Adversário que, assim como o próximo, briga para não cair e deu bastante trabalho.

O problema não foi apenas não chegar à segunda colocação. O Volta Redonda é o sexto colocado com 22 pontos. A distância para o quarto Botafogo-PB até é de apenas um, porém, são muitos times na luta pela classificação.

MENTALIZE VITÓRIA

Três pontos, no mínimo. Está é a “única” exigência Pedrinho. O atacante, que já marcou dois gols na competição, não deu nem brecha para erros. O Volta Redonda precisa de um triunfo.

“Não podemos pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória. Temos que entrar em campo muito concentrados para fazer uma partida sem erros, tanto ofensivamente, aproveitando as chances para marcar, e defensivamente, não dando gols para o adversário.”

SE QUER AVANÇAR…

O duelo é contra o Floresta-CE neste sábado, às 15 horas, no Cidade Vozão. O time tem 17 pontos, dois acima do nono Jacupa, que bateu o Voltaço. Ou seja, o atacante Pedrinho, apesar de disputar pelo acesso, não vê favoritismo.

“Sabemos que será uma partida muito difícil, diante de uma equipe que tem muita qualidade e que precisa vencer de qualquer jeito para fugir do rebaixamento, porém, se quisermos chegar na última rodada buscando a classificação, temos que conquistar os três pontos e vamos brigar até o final para sair de campo com a vitória.”

CHEGOU EM FORMA