Treta, votação aberta e novos peões: Veja o que rolou na estreia de ‘A Fazenda’

A noite de estreia da décima terceira temporada de “A Fazenda” rendeu mais do que muita gente esperava. O reality rural abriu as porteiras de sua sede na noite da última terça-feira (14) e completou o time de 19 peões.

Aline Mineiro, Dynho Alves, Erika Schneider, Erasmo Viana, Rico Melquiades e Solange Gomes se juntaram aos outros nomes já confirmados e formaram o time de famosos dessa nova leva do confinamento.



Já teve treta!

Durante uma dinâmica de votação para decidir quem iria para a “Baia”, local menos privilegiado da casa e sem a chance de participar da prova do Fazendeiro, uma treta começou a tomar forma.

Dayane Mello, ex-Big Brother Italiano, não gostou do jeito que os peões votaram em peso nela e resolveu tirar satisfações com MC Gui e Rico Melquiades.

“Se forem votar em mim agora, normal que eu vou votar em vocês também na próxima vez, então tenham muita cautela”, disse a modelo. “Comigo que você está falando?”, indagou Rico e recebeu a confirmação da morena.

Mais tarde, Dayane abriu o jogo sobre a leitura que fez durante a votação. “As pessoas vão querer me botar para fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito. Tipo assim: ‘Ela, veio lá da Itália”, falou.

A ex-panicat, Aline Mineiro, tentou rebatê-la ao falar que “não tem nada a ver”, mas foi repreendida por Medrado que afirmou ser “Um direito dela” achar e sentir o que foi dito.

Quem está na baia?



Seis peões foram escolhidos para participar da primeira baia da edição e foram dormir em um local afastado da sede sem os “luxos” que o resto do elenco terá nessa primeira semana. Solange, Nego do Borel, Victor Pecoraro, Dayane Mello, Mussunzinho e Dynho foram para o local através da votação que gerou a primeira treta da casa.

Além de lidarem com o desconforto, os peões da baia não irão poder participar da prova do Fazendeiro, que garante imunidade e poder de colocar um famoso direto na Roça, e ainda corre o risco de ir parar na berlinda logo em sua primeira semana de reality.



Votação aberta



Finalmente o público já pode votar nos seu influencer favorito para garantir uma vaga no reality show. A baiana Sthe Mattos, o dançarino Alisson Silva, o MC Krawk e Mah Tavares concorrem a uma única vaga que será garantida pela votação popular.

Os votos podem ser dados até sexta-feira (17), que será quando o peão ou peoa irá aparecer de surpresa no meio da primeira festa da competição.