Treze-PB anuncia saída de três jogadores, incluindo dois recém-contratados – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 3 (AFI) – A diretoria do Treze-PB anunciou a saída de três jogadores à véspera da última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. E dois desses jogadores haviam sido contratados na semana passada.

Após uma semana de clube, os atacantes Dener e Núbio Flávio deixam o time. Dener sequer foi regularizado, enquanto Núbio foi titular e atuou durante 60 minutos no último jogo. O meia Birungueta, artilheiro do time na temporada, também saiu.

Birungueta fez 21 jogos pelo Treze-PB – Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

OUTRAS SAÍDAS

Recentemente, o Treze-PB já havia anunciado as saídas do lateral-direito Ferrugem, do meia Romildo Vitor e do atacante Gustavo Índio. Mesmo já eliminado da Série D, a equipe ainda joga a fase preliminar da Copa do Nordeste.

Em sorteio realizado nesta quinta-feira, ficou definido que o adversário do Treze-PB na competição regional será o Floresta-CE. A data das partidas ainda não estão definidas.

PRÓXIMO JOGO

Antes da Copa do Nordeste, o Treze-PB cumpre tabela na Série D. Pela última rodada, vai até Natal-RN enfrentar o ABC-RN, no domingo, às 15h. A equipe paraibana ocupa o sexto lugar do Grupo A3 com 15 pontos, e já não tem mais chances de avançar.