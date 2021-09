Trio retorna do Rio-Branco-PR e reforça Paraná na reta final – Futebol Interior

Curitiba, PR, 8 (AFI) – Em situação complicada na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paraná recebeu reforços. O zagueiro Guilherme Lacerda, o volante Lucão e o meia Castanha retornaram ao clube após empréstimo no Rio Branco-PR.

O trio já trabalhou com o restante do elenco, no CT Ninho da Gralha. Os três disputaram seis jogos pelo Rio Branco na Série D do Brasileiro. O clube paranaense ficou na lanterna (8º) do Grupo A8 com sete pontos – apenas os quatro primeiros avançaram de fase.

Os atletas deverão ficar no banco de reservas na sequência da Série C.

PRÓXIMOS JOGOS

O Paraná se prepara para enfrentar o Mirassol, neste domingo, às 18h, na Vila Capanema. Na vice-lanterna do Grupo B, com 14 pontos, o clube tricolor precisa vencer, já que o time do interior paulista está logo acima, em oitavo, com três pontos a mais.

Na sequência do torneio, o Paraná visita o Novorizontino e recebe o já rebaixado Oeste.