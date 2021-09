Trombose: entenda o que é a doença e a sua relação com o anticoncepcional oral

Nesta quinta-feira (16), é celebrado o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, uma doença silenciosa causada por um coágulo sanguíneo que pode bloquear ou afetar o fluxo do sangue, geralmente, nos membros inferiores. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre o problema, que pode se agravar sem os devidos cuidados.

Para a angiologista, Jéssica Santos, com iniciativas desse tipo é possível ajudar a reduzir o número de casos não diagnosticados e implementar medidas de prevenção e tratamento precoce desta patologia que pode levar à morte. Em mulheres, um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento deste problema, é o uso de contraceptivo oral, principalmente, se ela já tiver uma predisposição à trombose.

“Pacientes que usam anticoncepcionais orais têm um risco de 1, 2 a 1,8 maior de ter trombose do sistema arterial e 3 a 6 vezes mais de desenvolver trombose no sistema venoso”, sinaliza Santos. De acordo com ela, isso ocorre porque os hormônios anticoncepcionais podem interferir nos fatores de coagulação, sobretudo na resistência da proteína, que ao ser envolvida nesse processo de coagulação sanguínea, proporciona a formação de coágulos.