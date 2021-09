Tudo embolado na Segunda Divisão do Paraná. Confira detalhes Exclusivos! – Futebol Interior

Curitiba, PR, 15 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, teve rodada completa na tarde desta quarta-feira com o Independente São Joseense mantendo a liderança da competição que apontará duas equipes no acesso para a elite em 2022.

Jogando em São José dos Pinhais, o Independente goleou o Prudentópolis por 4 a 0, sendo o único time invicto e, com doze pontos ganhos, começa a se distanciar das demais equipes.

TUDO EMBOLADO NA TABELA

Com apenas três rodadas para terminar a fase classificatória, a briga pelas quatro primeiras colocações está bem embolada.

Com o Independente na frente, quatro times estão com nove pontos: PSTC, Andraus Brasil, Iguaçu e União de Francisco Beltrão, com Apucarana Sports e Prudentópolis grudados com oito.

Está claro que a definição dos classificados ficará acirrada até a última rodada desta primeira fase, que acontecerá no dia 25 de setembro.

APUCARANA SPORTS CONSEGUE EMPATE NO ÚLTIMO MINUTO

O Apucarana Sports, que começou bem a competição e que havia caído de rendimento nos últimos jogos, conquistou um empate importante contra o PSTC na partida de maior movimentação da rodada.

Em confronto disputado no combalido gramado do estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, o PSTC vencia por 2 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Apucarana, de tanto pressionar, chegou ao empate em um gol contra do zagueiro Dante. Final: 2 a 2.

ARAUCÁRIA CONTINUA SEM VENCER

O Araucária continua sendo o único time que não venceu na competição, mas nesta rodada acabou conquistando um bom resultado ao empatar em 0 a 0 com o União em Francisco Beltrão.

Ainda assim, o Araucária é o lanterna isolado da Série B do Paraná com apenas dois pontos ganhos em 18 disputados.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná está sendo disputada por dez equipes que se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata”, onde os vencedores garantirão o acesso para a primeira divisão em 2022, além de irem para a decisão do título da competição.

Os dois últimos da primeira fase serão rebaixados para a terceira e última divisão do Paraná.

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

Sexta Rodada – Quarta-Feira – 15/09/2021

PSTC 2 x 2 Apucarana Sports

Iguaçu 1 x 0 Nacional

União 0 x 0 Araucária

Independente São Joseense 4 x 0 Prudentópolis

Andraus Brasil 1 x 0 Verê

Classificação – Campeonato Paranaense – Série B

1º) Independente São Joseense – 12 pontos ganhos

2º) PSTC – 9 pontos ganhos

3º) Andraus Brasil – 9 pontos ganhos

4º) Iguaçu – 9 pontos ganhos

5º) União – 9 pontos ganhos

6º) Apucarana Sports – 8 pontos ganhos

7º) Prudentópolis – 8 pontos ganhos

8º) Nacional – 6 pontos ganhos

9º) Verê – 5 pontos ganhos

10º) Araucária – 2 pontos ganhos

Próxima Rodada – Sétima Rodada

Sábado – 18/09/2021 – 15h30

Apucarana Sports x Araucária

PSTC x Nacional

Verê x Iguaçu

Andraus Brasil x Independente São Joseense

Prudentópolis x União