Tudo que você precisa saber sobre o dendê, com direito à receita exclusiva de acarajé

O azeite de dendê, também conhecido como óleo de palma, é um dos queridinhos da culinária baiana e marca presença nos principais pratos típicos do estado. Todavia, apesar de ser um ingrediente bastante utilizado, existem muitas dúvidas quando se trata da sua origem, valor nutricional e até quais alimentos combinam ou não com o dendê. A fim de sanar todas as dúvidas com relação ao óleo, o portal iBahia entrevistou a chefe de cozinha do SENAC Pelourinho, Jacqueline Bispo. Ao final, a especialista da culinária baiana também compartilhou duas deliciosas receitas de acarajé e vatapá. Confira tudo que você precisa saber sobre o azeite de dendê:

Qual a origem do dendê e como ele é extraído?

“O dendê vem da palmeira, conhecida como dendezeiro, planta originada do Oeste da África. Por ser extraído da fruta da palmeira, o azeite de dendê também pode ser chamado de óleo de palma. Para realizarmos a sua extração, precisamos cozinhar a fruta na água ou no vapor para obter a polpa, que precisa se desprender da semente. Ao cozinhá-la, a gordura solta da semente e então, basta pressionar a fruta para retirar o azeite do dendê”, explica a chefe.

Qual o valor nutricional do dendê?

“Há muitas controvérsias sobre o dendê, há quem diga que faz bem a saúde e há quem diga que não. É indicado consumir, no máximo, uma colher de dendê por dia. Ele é muito bom para a pele e os olhos, fortalece o sistema imune e age como antioxidante no corpo. Além de ser rico em vitaminas, como a vitamina A e E”, conta.

Quais alimentos mais combinam com o dendê?

“O dendê orna muito bem com a castanha, amendoim e cebola. Uma receita que cai super bem com o azeite é o caruru de folhas que pode ser feito com espinafre ou língua de vaca e fica simplesmente delicioso. Além de, claro, os pratos tradicionais da culinária baiana como o vatapá, receitas que levam quiabos e certos tipos de peixes”, afirma Jaqueline.

Porém, está enganado quem acredita que o dendê não combina com carnes. “Alguns tipos de carnes combinam bastante com o óleo, como a carne seca e carne de segunda, inclusive, dá para fazer uma moqueca de carne incrível com essas duas proteínas. Já quanto ao frango, a galinha de xinxim é um belo exemplo da combinação do dendê e da carne branca”, continuou.

Quais alimentos não combinam?

Apesar das mil e uma receitas que podem ser feitas com o dendê, a chefe do SENAC não indica misturá-lo com a culinária clássica: “Alguns preparos clássicos não combinam com o dendê. Ele não serve para preparar saladas, comidas cruas e peixes como o salmão e o agulhão, além da lagosta dentre os frutos do mar”.

Existe alguma dica culinária que leve o dendê?

“O dendê serve e muito para a decoração de pratos. Como por exemplo, para fazer aquele risco amarelado para compor o fundo de prato. A apresentação fica linda”, ressaltou.

Se esse assunto lhe deu água na boca, confira receitas exclusivas de acarajé e vatapá, da Chefe Jaqueline:

1 kg de feijão fradinho quebrado

100g de cebola ralada

500ml de azeite-de-dendê

Sal a gosto

Deixe o feijão de molho por 2 horas, lave-o em seguida e retire toda casca. Depois de lavado, passe no moedor de cereais, transformando-o em massa, acrescente a cebola e o sal.

Bata a massa com colher de pau para que fermente e fique leve. Molde em colher de pau e frite no azeite-de-dendê.

400g de pão dormido

300g de cebola ralada

200ml de azeite-de-dendê

400g de fundo misto

Sendo: 200g de camarão seco triturado

100g de castanha torrada triturada

100g de amendoim torrado triturado

100g de camarões secos, inteiros

5g de gengibre ralado

400ml de leite de coco

Caldo de peixe

Sal a gosto

Molhe o pão com água, em seguida esprema para retirar a água, coloque no liquidificador e acrescente o leite de coco. Refogue a cebola e os camarões secos inteiros no azeite-de-dendê, acrescentando o fundo misto, o creme de pão, o caldo de peixe e o gengibre.

Coloque para cozinhar, mexendo sempre. Retire quando estiver com consistência pastosa e soltando da panela. Sirva acompanhando moqueca de peixe, xinxim de galinha.