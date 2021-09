TV Bahia realiza lives sobre a negritude a partir desta quinta-feira (23)

Vencedor do 7º Prêmio Globo de Programação como Melhor Programa Especial Regional Afiliadas, em 2021, o programa Conversa Preta apresenta sua segunda edição no próximo mês. Mas, a partir desta quinta-feira (23), a TV Bahia passa a realizar uma série de lives para trazer as questões raciais também nos meios digitais.

O primeiro convidado é o jornalista, professor universitário e mestre em Linguagens, André Santana (@andreluisantana), que vai discutir “Mídia e antirracismo”. Com mediação de Aldri Anunciação, o bate-papo vai acontecer às 16h, pelos perfis do Conversa Preta (@conversapreta) e da TV Bahia (@tvbahiaoficial), no instagram e YouTube.