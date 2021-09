Uberlândia-MG 1 x 1 Nova Mutum-MT – Pênalti no último lance salva mineiros da derrota – Futebol Interior

Uberlândia, MG, 12 (AFI) – Uberlândia e Nova Mutum ficaram no empate por 1 a 1 no primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), os visitantes abriram o placar com Felipe Augusto, mas os mineiros evitaram a derrota com Ingro convertendo pênalti no último lance.

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 16h, no Estádio Valdir Doilho, em Nova Mutum (MT). Com o empate, quem vencer estará classificado, enqunato um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Gol fora de casa não é usado como critério de desempate.

O JOGO

O primeiro achegar foi o Uberlândia com chute de Kellyton, que obrigou o goleiro a fazer a defesa em dois tempos. O Nova Mutum tentou com Gustavo Nogy e Abner, mas sem perigo. Os mineiros ainda assustaram em chute de Maicon Souza, mas o placar ficou mesmo zerado no primeiro tempo.

No começo do segundo tempo, Elivelton quase fez o primeiro para o Uberlândia, pois seu chute acertou a trave. Aos 15, quem fez o gol foi o Nova Mutum. Após chute de Gustavo Nogy, o goleiro deu rebote e Felipe Augusto completou para o gol.

A partir foi pressão do Uberlândia e várias finalizações de Daniel Ribeiro, Ingro, Gabriel e Pedro Vítor. Quando tudo parecia definido, o Uberlândia teve um pênalti a seu favor. No último lance, Ingro apenas deslocou o goleiro e garantiu o empate.