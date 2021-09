Uberlândia-MG x Ferroviária-SP – Locomotiva quer revanche e melhor campanha geral – Futebol Interior

Araraquara, SP, 04 (AFI) – Uberlândia-MG e Ferroviária voltam a se enfrentar no Campeonato Brasileiro Série D, desta vez pela 14ª e última rodada da primeira fase. Já classificadas, as equipes se enfrentam no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 16h deste domingo.

A partida será transmitida pela Rádio Cultura de Araquara 97,3 FM. A narração será de José Roberto Ferrari, reportagens de Marcos Chiocchini e comentários de Carlos Renato Segura.

BRIGAS À PARTE

Além de classificada, a Ferroviária também já garantiu a liderança do Grupo A6, pois tem 32 pontos. Entretanto, há duas disputas à parte para o time paulista: o posto por melhor campanha geral e revanche contra os mineiros.

Adversário da Ferroviária na disputa por campanhas, o Castanhal-PA, com 33 pontos, entra em campo no Grupo 1. Já a parte da revanche é porque no primeiro turno, logo na estreia, o Uberlândia venceu por 3 a 0 e foi o único time que a Ferroviária não venceu até agora.

Depois disso, o time paulista embalou de forma impressionante, conquistando dez vitórias e dois empates. Fez 23 gols e sofreu apenas mais um gol.

MINEIROS BUSCAM VICE-LIDERANÇA

Os mineiros estão em terceiro lugar com 22 pontos, mas querem terminar na vice-liderança, ocupada atualmente pelo Boa Esporte, com 23.

FERROVIÁRIA

Para o duelo, o técnico Elano Blumer terá uma opção a mais entre os relacionados, já que o meia Alisson Taddei, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, fica novamente à disposição.

Por outro lado, o zagueiro Léo Rigo levou o terceiro amarelo e é desfalque certo para o duelo. O trio defensivo será formado por Gustavo Medina, Bruno Leonardo e Róger.

“Sabemos que a primeira fase foi muito disputada e será finalizada neste domingo, contra o Uberlândia. É um jogo extremamente importante também pra gente. Temos que manter o mesmo foco e treinamos forte durante a semana”, afirmou Elano.

UBERLÂNDIA

O técnico Chiquinho Lima fechou os portões dos treinamentos e fez mistério na preparação do time. Matheus Mendes e Matheus Paquetá treinaram normalmente, mas o atacante Léo Martins é dúvida.

“É importante vencer e fazer a nossa parte. Terminar em segundo e decidir o mata-mata em casa é algo muito importante. É um grande adversário e até por isso vamos motivados. E tem a rivalidade, pois fomos os únicos que não perdemos para eles. Será um grande jogo”, disse o zagueiro Sosa.