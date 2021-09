Uberlândia renova com treinador para 2022 – Futebol Interior

Uberlândia, SP, 18 (AFI) – Antes de confronto decisivo, contra o Nova Mutum, válido pela Série D. O Uberlândia renovou contrato com o treinador Chiquinho Lima até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.

Chiquinho que chegou ao clube como auxiliar técnico, no início deste ano. Assumiu o posto de treinador ainda no estadual, seguindo durante o campeonato nacional, onde fez bom trabalho, levando o time para a segunda fase.

Chiquinho Lima, renova o contrato, com Uberlândia até 2022. Foto:

PRÓXIMO JOGO

Neste domingo, o Uberlândia enfrenta o Nova Mutum, no Mato Grosso, às 16h, pelo duelo de volta da segunda fase da Série D. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final, já que no primeiro jogo, terminou empatado em 1 a 1. Qualquer empate, o confronto será definido no pênaltis.