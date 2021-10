UFJF divulga notas das primeiras etapas (1ª e 2ª) do Pism 2021

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou as notas das primeiras etapas do Programa de Ingresso Seriado Misto (Pism) 2022. Desse modo os candidatos já podem conferir os resultados do Pism I e do Pism II no site da universidade.

Os candidatos puderam entrar com recursos contestando até dois conteúdos até as 16h desta quinta-feira (30). De acordo com o cronograma da UFJF, a divulgação dos resultados dos recursos será feita no dia 6 de outubro, a partir das 15h, por meio do site da Copese.

Você Pode Gostar Também:

Sobre o Pism

A UFJF aplicou as provas do Pism II nos dias 26 e 27 de junho, enquanto as provas do Pism I foram aplicadas nos dias 10 e 11 de julho. O módulo II recebeu 11.829 inscrições e o módulo I tem 14.192 inscritos.

Os participantes do Pism só concorrem a vagas nos cursos de graduação da universidade na terceira e última etapa.

O Pism III contou com 8 mil candidatos inscritos e a aplicação das provas aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro. Desse modo, a UFJF liberou a lista de aprovados em abril. Ao todo, a universidade ofertou 2,3 mil vagas para cursos de graduação para os aprovados na terceira fase do processo seletivo. O resultado e mais informações estão disponíveis no site da UFJF.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPE divulga novo curso e aumento no número de vagas para o SiSU de 2022.