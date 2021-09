UFLA finaliza aplicação de provas da 2ª etapa do PAS 2020 neste domingo

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) iniciou neste sábado (25) a aplicação das provas da 2ª etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2020. Neste domingo, dia 26 de setembro, a instituição realizará o segundo dia de provas da 2ª etapa.

De acordo com o cronograma, os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 13h45. O início das provas está marcado para as 14h, com término previsto para as 17h30.

Conforme a universidade, não há necessidade de imprimir o cartão com os locais de prova. No entanto, a recomendação da UFLA é de que os candidatos levem o documento para facilitar a localização no dia do exame.

Devido à pandemia da covid-19, é obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória. Além disso, os candidatos devem levar seu próprio recipiente de álcool em gel para higienizar as mãos em uma embalagem transparente.

Provas da 2ª etapa do PAS

Neste sábado (25), os candidatos responderam a uma prova composta por 40 questões objetivas com assuntos de Matemática, Química, Física e Biologia.

Já no segundo dia de provas, domingo (26), os participantes deverão responder a uma prova composta por 40 questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Filosofia/Sociologia, História e Geografia.

De acordo com o cronograma, a UFLA deve liberar as notas da 2ª etapa do PAS 2020 no dia 1º de dezembro. Confira mais detalhes no site da UFLA.

