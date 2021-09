UFMG divulga processo seletivo para o COLTEC 2022

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou o período de inscrição para o processo seletivo para o preenchimento das vagas ofertadas em 2022 no Colégio Técnico (COLTEC) 2022.

De acordo com o edital, a oferta é de 180 vagas. As oportunidades estão distribuídas entres os seguintes cursos técnicos: Eletrônica; Desenvolvimento de Sistemas; Automação Industrial; Análises Clínicas; e Química.

Os interessados deverão realizar o procedimento de inscrição a partir do dia 22 de outubro. A UFMG receberá as inscrições para a seleção do COLTEC até o dia 16 de novembro de 2021, por meio do site da Copeve. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor é de R$ 100,00.

Há a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os interessados podem enviar os pedidos no período de 18 a 20 de outubro de 2021. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado das isenções será feita no dia 27 de outubro.

No dia 6 de dezembro, a instituição irá liberar o comprovante de inscrição com as informações referentes a aplicação de provas. A aplicação está prevista para o dia 12 de dezembro.

Posteriormente, no dia 14 de dezembro, os gabaritos serão liberados, de modo que os candidatos poderão entrar com recursos até o dia 15 de dezembro.

O resultado final está previsto para o dia 21 de dezembro. No entanto, a data de convocação para a matrícula só será informada posteriormente.

Clique aqui para conferir mais detalhes no edital.

