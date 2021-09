UFMS abre período de inscrição para a UnAPI 2021

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMS) abriu nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, o período de inscrição para as atividades da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS). As vagas são para pessoas com 60 anos ou mais que desejem integrar o projeto no segundo semestre de 2021.

De acordo com a UFMS, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 18h do dia 8 de setembro, por meio do site da UnAPI, ou presencialmente. Durante a inscrição, será preciso anexar, em formato PDF ou JPG, a cópia do documento de identidade (RG ou equivalente). Confira tutorial.

Aqueles que optarem por realizar a inscrição presencialmente devem procurar a secretaria (Complexo Ead e Escola de Extensão da Cidade Universitária, setor 2, bloco 6). O atendimento para as inscrições será feito no período da manhã, entre as 7h30 e as 10h30, e pela tarde, das 13h30 às 16h30.

Ao todo, a oferta da UFMS para as atividades da UnAPI é de 265 vagas. O preenchimento das vagas é por ordem de interesse. Além disso, as vagas são para os idosos que já estão totalmente imunizados contra a covid-19.

Atividades começarão em 13 de setembro

Você Pode Gostar Também:

Conforme a universidade, o objetivo desta ação é promover a inclusão e o acolhimento de pessoas idosas no ambiente universitário, promovendo autonomia e independência dos participantes. Entre as atividades do projeto é possível destacar as oficinas com temas de cultura e lazer, saúde corporal e mental e conhecimentos gerais.

Com início previsto para 13 de setembro, as atividades serão feitas de acordo com as restrições impostas devido à pandemia da covid-19. Desse modo, os envolvidos deverão seguir rigorosamente ao protocolo de biossegurança da UFMS.

Confira mais detalhes no site da UnAPI.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Udesc libera a lista da 2ª chamada do Vestibular de Inverno de 2021.