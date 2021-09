UFPA divulga vagas e regras do Processo Seletivo 2022 via Enem

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou as regras e o número de vagas ofertadas no Processo Seletivo (PS 2022) via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a instituição, a oferta é de 7.334 vagas regulares, com mais 197 oportunidades adicionais para pessoas com deficiência.

Inscrições e regras do PS 2022

A universidade ainda não publicou o edital, mas divulgou algumas regras. Só poderão participar do PS 2022 aqueles que tiverem se inscrito no Enem 2021, já que a seleção será feita exclusivamente por meio das notas desta edição do exame.

As inscrições do PS 2022 deverão ser feitas exclusivamente on-line. De acordo com as informações da UFPA, a valor da taxa de inscrição será de R$ 60.

No entanto, a universidade irá avaliar pedidos de isenção de candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, ou que tenham cursado em escolas particulares com bolsa integral.

A UFPA dará um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem para candidatos que fizeram o ensino médio em escolas das redes públicas dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O candidato que se encaixar nesse critério deve indicar o desejo de receber o bônus no ato de inscrição.

A UFPA informou ainda que 50% das oportunidades serão reservadas para candidatos oriundos de escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Dentre esse percentual, há ainda a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI).

