UFPR abre período de inscrição do Vestibular 2022 nesta segunda-feira (13)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre nesta segunda-feira, dia 13 de setembro, o período de inscrição do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever a partir das 12h de hoje até o dia 10 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas no site do Núcleo de Concursos. O valor da taxa do Vestibular 2022 é de R$ 155,00.

O edital prevê a concessão de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). Os pedidos de isenção devem ser feitos a partir de hoje, por meio de preenchimento de formulário eletrônico específico. O prazo final para os pedidos é 27 de setembro. O Núcleo de Concursos irá publicar os resultados da isenção até o dia 6 de outubro.

Provas e resultados

A UFPR vai realizar o Vestibular 2022 em uma única fase, de caráter classificatório e eliminatório. A aplicação da provas está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2022, com início previsto para as 14h.

De acordo com o edital, os locais de prova poderão ser conferidos a partir de 9 de fevereiro. No entanto, as datas estão sujeitas à alteração por causa da pandemia da Covid-19.

A prova da fase única será composta por 60 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais e com uma prova de leitura e produção de texto do tipo argumentativo. A UFPR manteve o programa de provas e a lista de obras literárias do processo seletivo de 2021.

O Núcleo de Concursos da UFPR deve liberar os gabaritos provisórios em 14 de fevereiro, enquanto o resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 14 de março.

