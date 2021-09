UFPR divulga edital do Vestibular 2022; confira datas

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou edital referente ao Vestibular 2022. De acordo com o documento, o período de inscrição será de 13 de setembro até as 12h do dia 10 de outubro.

As inscrições deverão ser feitas no site do Núcleo de Concursos. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição do Vestibular 2022 será de R$ 155,00. No entanto, o edital prevê a concessão de isenção, com pedidos a partir do dia 13 de setembro.

Conforme o edital, os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) devem solicitar a isenção entre os dias 13 e 23 de setembro. Já as solicitações com base na Lei nº 12.799/13 serão recebidas entre os dias 13 e 27 de setembro.

Os pedidos devem ser feitos por meio de preenchimento de formulário eletrônico específico. O Núcleo de Concursos irá publicar os resultados da isenção até o dia 6 de outubro.

Vestibular 2022 será feito em uma fase única

A UFPR decidiu manter a realização do processo seletivo em uma única fase. Desse modo, todos os candidatos farão as provas no dia 13 de fevereiro de 2022, com início previsto para as 14h. Os candidatos poderão conferir os locais de prova a partir de 9 de fevereiro. As datas estão sujeitas à alteração por causa da pandemia da Covid-19.

A fase única contará com uma prova composta por 60 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais e com uma prova de leitura e produção de texto do tipo argumentativo. A UFPR manteve o programa de provas e a lista de obras literárias do processo seletivo de 2021.

O Núcleo de Concursos da UFPR deve liberar os gabaritos provisórios em 14 de fevereiro. Já o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 14 de março.

