UFTM abre novo Concurso público para Professores em Uberaba – MG

Edital oferta vagas de nível superior na Universidade Federal do Triângulo Mineiro

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar vagas para Professores do Magistério Superior.

As oportunidades são para áreas de Cirurgia do Aparelho Digestivo (1 vaga), Imagenologia (1 vaga), Psiquiatria e Saúde Mental (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21, por carga horária de 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 3 de outubro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da UFTM. O valor da inscrição está fixado em R$ 86,00.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); prova didática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Encaminhar sugestões para a elaboração da proposta pedagógica do curso;

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do curso, submetendo-o à aprovação da Coordenadoria de Curso;

Zelar pela aprendizagem dos acadêmicos, pela qualidade do ensino ministrado, pela atualização contínua e pelo resultado dos acadêmicos nos processos de avaliação externa;

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação institucional, à reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Colaborar nas atividades de articulação da Universidade com a comunidade e outras instituições;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos;

Entregar à secretaria, no prazo estipulado pela Universidade, os resultados das avaliações do aproveitamento escolar;

Observar e executar os projetos de pesquisa e de extensão constantes do planejamento do período escolar;

Participar das reuniões e trabalhos dos colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado; entre outros.

EDITAL 16/2021