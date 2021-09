UFTM divulga edital de Licenciatura em Educação do Campo 2021/2

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) divulgou o edital referente ao processo seletivo de Licenciatura em Educação do Campo 2021/2. De acordo com o edital, as inscrições serão abertas no dia 13 de setembro e vão até o dia 27 seguinte. O procedimento deve ser feito no site da UFTM.

No ato de inscrição, os interessados devem preencher formulário eletrônico e enviar os documentos exigidos no edital. Além disso, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 35 para efetivar a inscrição.

O processo seletivo da UFTM visa o preenchimento de vagas do curso de Licenciatura em Educação do Campo na modalidade presencial. No entanto, o edital prevê o regime de alternância. As vagas são para portadores de certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente).

Vagas e classificação

Ainda de acordo com o edital, a oferta da universidade para esse processo seletivo é de 60 vagas. Metade das vagas serão reservadas para candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com os critérios da Lei 12.711/2012 e da Lei 13.409/2016.

Você Pode Gostar Também:

A seleção dos candidatos será feita a partir das notas por eles obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática no último ano do ensino médio. Assim, a UFTM irá analisar o histórico escolar dos inscritos. A classificação dos candidatos será conforme a ordem decrescente da média obtida.

Os candidatos também podem usar as notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em outro processo de certificação do ensino médio, como o Encceja, por exemplo.

A universidade deve publicar o resultado final do processo seletivo no dia 21 de outubro. Clique aqui e confira mais detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Udesc libera a lista da 2ª chamada do Vestibular de Inverno de 2021.