UFU: estão disponíveis notas do Vestibular 2021/2

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) divulgou nesta semana as notas das provas objetivas do Vestibular 2021/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a pontuação por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma, a universidade irá divulgar os nomes dos candidatos convocados para a correção da redação no dia 28 de setembro. A divulgação das notas das questões discursivas e da prova de redação do Vestibular 2021/2 está prevista para o dia 3 de novembro.

Já o resultado final, com a divulgação da classificação final e do boletim de desempenho, será publicado a partir das 16h do dia 19 de novembro.

Sobre o Vestibular 2021/2

Conforme o edital, a UFU está ofertando 1.614 vagas para o Vestibular 2021/2. Do total, 812 vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. As vagas estão distribuídas nos campi de Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba.

A universidade aplicou as provas para os candidatos ao curso de Medicina nos dias 28 e 29 de agosto. A aplicação das provas para os candidatos aos demais cursos foi feita nos dias 21 e 22 de agosto.

No primeiro dia de provas (21 de agosto), os candidatos responderam uma prova objetiva composta por 88 questões de conhecimentos gerais, sobre as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia.

No segundo dia de aplicação, no domingo (22), a UFU realizou a prova de redação e uma prova com questões discursivas, conforme previsto no edital.

Confira detalhes no edital do Vestibular 2021/2.

