Última loja de departamento da Sears fecha nos EUA

Outrora a maior empresa varejista americana e pioneira no segmento, a Sears, que decretou falência em 2018, fechou a sua última loja de departamento nessa semana. Coincidentemente, a última loja também ficava em Chicago, sede da empresa e local da primeira loja aberta, lá no longínquo ano de 1925 (96 anos atrás).

A Sears foi uma das pioneiras no modelo de negócio de grandes lojas varejistas. O grupo iniciou em 1892 com a venda por catálogo de relógios e joias. Para competir com a urbanização e distritos comerciais das cidades, a Sears, que já era ofertada na bolsa de Nova York desde 1906, abriu a sua primeira loja de departamento em 2 de fevereiro de 1925, no oeste de Chicago. A loja atraiu um grande público classe-média, que ficava longe do centro da cidade e não tinha fácil acesso aos shoppings. Essas lojas vendiam roupas, artigos de decoração, ferramentas, eletrodomésticos e quase tudo que compensasse uma única “viagem” para fazer as compras. Mesmo com a popularização dos carros, a Sears continuou atraindo os públicos que tinham condições de frequentar shoppings.

Com a decadência financeira dos últimos 20 anos e a incapacidade de se adaptar ao meio digital, a Sears decretou falência em outubro de 2018. Diversas lojas foram fechadas desde então e hoje as lojas mantidas são do seu setor de produtos para casa, as Sears Home & Life. A empresa que comprou os ativos da Sears Holding, Transformco, anunciou que pretende manter o foco na sears.com e nas lojas Home & Life.

A Sears também era dona das lojas Kmart. Nos anos 80 a empresa focou em diversificar a sua área de atuação, entrando em ramos como cartão de crédito e bancário. As concorrentes ganharam espaço e o e-commerce foi crescendo a partir dos anos 90, algo que a Sears não soube acompanhar. O sucesso da empresa foi tão grande que chegou a construir a Sears Tower (hoje Willis Tower), que foi o maior prédio do mundo entre 1974 e 1998.



Fonte: Istoé Dinheiro