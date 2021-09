Último que sair fecha a porta! Mais quatro jogadores deixam time rebaixado na Série C – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – Com o rebaixamento confirmado desde a rodada passada, o Santa Cruz-PE já está passando por um processo de reformulação mesmo antes do final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de confirmar as saídas de Jaílson e Wallace Pernambucano, mais quatro jogadores se despediram da Cobra Coral.

São eles: o atacante Bruno Moraes, os meio-campistas Rondinelly e Augusto César e o lateral Weriton. Outros sete jogadores ainda devem sair nas próximas semanas, pelo menos foi isso que confirmou o diretor de futebol do coral, Mirinda, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco.

“Não tem nenhum jogador do Santa inegociável. Nenhum. Então, qualquer clube, um coirmão como Náutico, com quem temos um relacionamento muito bom. Eles com certeza tiveram muita ética em esperar que fosse consolidada a queda, que agora está. E aí a gente está aberto, não só com o Náutico, mas como qualquer equipe, não temos nenhum problema com isso”, disse.

Já rebaixado e sem chances de sair da lanterna do Grupo A, o Santa Cruz faz o último jogo na Série C no sábado, às 17h, diante do Botafogo-PB, no Arruda, em Recife (PE). Em 17 jogos disputadas, são apenas onze pontos conquistados.