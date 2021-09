“Um adversário difícil” – Futebol Interior

Manaus, AM, 6 (AFI) – O Penarol-AM é uma das equipe se seguem adiante no Campeonato Brasileiro Série D. O time ficou em terceiro lugar no Grupo A1, com 24 pontos, conquistados em sete vitória, três empates e quatro derrotas.

O adversário da próxima fase será o 4 de Julho-PI, segundo colocado do Grupo A2, também com 24 pontos.

CONFIANÇA

O meia Railson, um dos destaques do campeonato com oito gols, falou sobre o próximo adversário.

“Um adversário difícil e com muitos jogadores de qualidade e rodados. A gente sabe da qualidade do 4 de Julho-PI, mas o Penarol-AM tem muita qualidade e vários jogadores rodados, que já disputaram esse campeonato e sabem como funciona“, disse ele.

O jogador, que balançou as redes nas últimas cinco partidas, também destacou seu desempenho individual: “Os gols que eu venho fazendo estão saindo naturalmente, tudo isso é com muita determinação e trabalho.”

DATAS

A CBF deve divulgar nas próximas horas as datas e horários dos jogos de ida e volta da próxima fase. O Penarol-AM joga a primeira partida em casa e decide a vaga no Piauí.