Um verdadeiro espetáculo: aprenda uma receita de gratinado de batata com frango

A receita de gratinado de batata com frango é um verdadeiro espetáculo. O prato é uma oportunidade perfeita para surpreender os familiares e amigos no almoço ou em um jantar especial. Veja passo a passo da receita disponível no Cybercook.

INGREDIENTES

Ovo 3 unidades

Creme de Leite 2 caixas

Sal 2 colheres (chá)

Pimenta Calabresa 1/2 colher (chá)

Orégano 1 colher (chá)

Cheiro-verde 2 colheres (sopa)

Batata 6 unidades

Frango 3 xícaras (chá)

Requeijão 2 copos

Parmesão 1/2 xícara (chá)

COMO FAZER

1. Em uma tigela, misture os ovos com o creme de leite, o sal, a pimenta, o orégano e o cheiro-verde. Reserve.

2. Em um refratário untado com margarina, espalhe metade das batatas, metade do frango desfiado, metade do requeijão e da mistura de ovos. Repita as camadas, mas termine com a batata. Polvilhe o queijo ralado. Leve ao forno, preaquecido em temperatura média, até ficar firme e dourar. Sirva.