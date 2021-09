“Uma emoção inigualável” – Futebol Interior

Rondonópolis, MT, 14 (AFI) – Após um ano e meio, o União-MT voltou a contar com a presença dos torcedores em seu estádio. Na vitória de 2 a 0 sobre o Boa Esporte-MG, pela partida de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, 162 pessoas estiveram presentes no estádio Luthero Lopes. Desses, apenas 85 pagaram ingresso, e 77 entraram com cortesia.

FELIZ, MAS QUERIA MAIS

O presidente do União-MT, Reydner Sousa, ficou feliz com o retorno dos torcedores, mas queria uma maior adesão.

“A sensação de ter o público foi sensacional, uma emoção inigualável. Triste porque o público compareceu muito abaixo da expectativa, mas feliz de sentir a torcida, quem foi ao estádio fez muito barulho, torceu bastante. O sentimento de ver o torcedor foi sensacional, mas sob a perspectiva de ter um grande público, foi frustrante”, disse ele.

JOGO DA VOLTA

O decisivo confronto é no próximo sábado, às 15h, no estádio do Melão. O União-MT pode até perder por um gol de diferença, e ainda assim estará nas oitavas de finais.