Unemat divulga resultado final do Vestibular 2021/2 via Enem

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) publicou o resultado do Vestibular 2021 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do segundo semestre. Desse modo, os participantes já podem conferir a classificação no Portal do Candidato.

De acordo com a universidade, os aprovados têm até o dia 9 de setembro, próxima quinta-feira, para realizar as matrículas. O procedimento de matrícula deve ser feito virtualmente, mas parte da documentação deve ser enviada até o dia 24 deste mês, conforme as orientações do edital.

Portanto, os convocados devem enviar os seguintes documentos físicos:

a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

b) Histórico escolar do Ensino Médio;

c) Documento de identidade;

d) Declaração de que não se encontra matriculado em outro curso de graduação da Unemat e que não é aluno de graduação de outra Instituição Pública de Ensino Superior.

Sobre a seleção

A Unemat não aplicou provas neste processo seletivo, de modo que as notas do Enem foram usadas como meio de classificação dos candidatos. De acordo com o edital, a universidade aceitou as notas das edições do exame ocorridas entre 2016 e 2020. Puderam se inscrever os estudantes que obtiveram nota acima de 200 pontos na prova de redação.

A oferta da Unemat para o Vestibular 2021/2 foi de 2.630 vagas em 62 cursos (presenciais) de graduação distribuídos em doze municípios.

Ainda de acordo com o edital, 60% das vagas está reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, com percentual para pessoas que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Clique aqui e confira mais detalhes no edital.

