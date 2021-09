Unesp divulga período de inscrição do Vestibulinho 2022

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, dia 3 de setembro, os editais referentes ao Vestibulinho 2022. O período de inscrição será aberto em 16 de setembro e segue aberto até as 23h59 do dia 8 de novembro.

De acordo com os editais, as inscrições devem ser feitas no site da Vunesp. Para efetivar as inscrições, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 70,00 (setenta reais). O prazo para o pagamento da taxa termina dia 09 de novembro.

De acordo com a Fundação Vunesp, a oferta da Unesp para esse processo seletivo é de 450 vagas. A oferta de vagas está distribuída da seguinte forma: 210 vagas para Bauru, 120 para Jaboticabal e 120 para Guaratinguetá.

O Vestibulinho 2022 será feito em uma única fase. Desse modo, a aplicação das provas está prevista para o dia 5 de dezembro, com início às 14h. A Vunesp deve informar os locais de prova a partir de 26 de novembro no seu site.

Você Pode Gostar Também:

Os candidatos farão uma prova de redação e uma prova com 50 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (15 questões), Matemática (15 questões), Ciências Naturais (15 questões) e Ciências Humanas (05 questões).

A divulgação do resultado com a lista de convocados em 1ª chamada está prevista para o dia 10 de janeiro de 2022.

Confira os editais específicos no site da Vunesp.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Udesc libera a lista da 2ª chamada do Vestibular de Inverno de 2021.