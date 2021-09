Unesp: estão abertas as inscrições do Vestibular 2022

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu nesta quarta-feira, dia 8 de setembro, o período de inscrição do Vestibular 2022. Conforme o cronograma, os interessados têm até o dia 7 de outubro para realizar as inscrições.

O procedimento de inscrição deve ser feito virtualmente, por meio do site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180.

A Unesp recebeu os pedidos de isenção e de redução de 50% da taxa até esta quarta-feira (8). De acordo com a instituição, o resultado dos pedidos de redução da taxa de inscrição do Vestibular 2022 será publicado no dia 5 de outubro. Já o resultado da isenção está previsto para o dia 27 de setembro.

Provas e vagas

Segundo a Unesp, ao todo, a oferta para o Vestibular 2022 é de 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento. As oportunidades estão distribuídas nos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo.

A universidade decidiu por manter o formato de duas fases para esse processo seletivo. Desse modo, as provas da 1ª fase serão aplicadas nos dias 14 e 15 de novembro de 2021, um domingo e uma segunda-feira. Já a aplicação da 2ª fase será em 19 de dezembro. Veja abaixo:

1ª fase (candidatos aos cursos biológicas): 14 de novembro de 2021;

1ª fase (candidatos aos cursos de exatas, de humanidades e treineiros): 15 de novembro de 2021;

2ª fase (todos os candidatos habilitados): 19 de dezembro de 2021.

De acordo com o cronograma, a Unesp deve liberar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 27 de janeiro de 2022. Confira mais informações por meio do site da Unesp.

